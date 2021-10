Mozione contro Forza Nuova: il centrodestra dice no all'iniziativa del Pd

ROMA - Il premier Draghi ha incontrato il segretario della Cgil Landini nella sede del sindacato presa d'assalto sabato. Intanto, si moltiplicano le richieste per sciogliere Forza Nuova, ma il centrodestra rifiuta e rilancia.L'iniziativa incassa l'ok anche del capo politico del M5S, Giuseppe Conte: "Ritengo che ci siano le condizioni", spiega visitando la sede della Cgil devastata, prima di annunciare l'adesione alla manifestazione di solidarietà in programma sabato, alla quale "spero parteciperanno anche Salvini e Meloni", aggiunge l'ex premier.Il Carroccio è attendista e aspetta di "leggere il testo", ribadendo "in ogni caso che per cancellare un partito serve la magistratura, Forza Nuova si è anche presentata alle elezioni", Forza Italia si aggrappa al capo dello Stato: "Si applichino le leggi della Repubblica, mi rifaccio a Mattarella che dice parole sagge", taglia corto il coordinatore Antonio Tajani.