'Musica, dottore!': il benessere psicologico tra musica e fiabe

BARI - “Aiutare la psiche per aiutare la vita”: è questo il leitmotiv del mese del benessere psicologico 2021. E gli psicologi di Puglia hanno deciso di farlo con una serata all’insegna della musica e della fiaba, promuovendo un concerto a cura dell’Orchestra Filarmonica Pugliese. Il 27 ottobre, allo Showville di Bari (in Via Mario Giannini 9) alle 20.30 si terrà l’evento gratuito dal titolo "Musica, Dottore! Resilienza, Rinascita, Ripartenza".L’evento, promosso dall’Ordine degli Psicologi di Puglia, è nato dall’idea di mettere in scena le fragilità legate a un periodo storico come quello attuale in cui l’emergenza pandemica ha senz’altro acuito le distanze sociali, ha messo a dura prova le relazioni interpersonali, amplificando le difficoltà di ogni individuo.“Didattica a distanza e smart-working, ma anche divieto di attività sportiva, obbligo di distanziamento o, addirittura, in alcuni casi di isolamento. Pensiamo a quanto incisivo è stato l’avvento del Covid19 anche sull’approccio psicosociale di ciascun individuo” ha spiegato Vincenzo Gesualdo, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia.L’obiettivo, dunque, è esorcizzare le paure e le fragilità di ognuno attraverso due strumenti di comunicazione potentissimi, la musica e la fiaba.Ogni anno il mese di ottobre è deputato dall’Ordine nazionale degli psicologici a mettere in campo una serie di misure per coinvolgere e avvicinare la gente comune a concetti come quello di benessere psicologico, di equilibrio mentale e di prevenzione.“Andare dallo psicologo è un modo per volersi bene, per cercare il proprio benessere” afferma Geremia Capriuoli, consigliere dell’Ordine degli Psicologi di Puglia. “Lo psicologo affianca e invita a vedere la propria vita da un altro punto di vista. Gli eventi in programma vogliono far conoscere il ruolo dello psicologo, un professionista della salute che non solo cura ma che previene il disagio”.Tra le attività che l’Ordine nazionale incoraggia ci sono anche gli eventi “poiché il settore dello spettacolo e dell’arte è stato duramente segnato dalla pandemia, è possibile promuovere eventi in cui “La psicologia sponsorizza” il teatro, lo sport, la danza… un’altra ipotesi è promuovere un evento dedicato al tema della Giornata”, si legge nella circolare diretta agli Ordini regionali.Ed è proprio su questo che ha deciso di puntare l’Ordine degli Psicologi della Puglia, che ha raccolto l’invito a promuovere una serata di spettacolo e intrattenimento sui temi cari alla psicologia e, in particolar modo, all’edizione 2021.Sul palco saranno eseguite due fiabe musicali per orchestra e voce recitante composte proprio durante il lockdown dai compositori pugliesi Mariano Paternoster e Mario Rucci con l’obiettivo di raccontare l’attualità, sia sociale che sanitaria, attraverso la musica.A eseguire la performance l’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Vito Paternoster. Assieme ai musicisti, sul palco anche la narratrice: l’attrice Tiziana Gerbino la quale, grazie al suo racconto, condurrà gli spettatori nel mondo della fiaba e della fantasia.“Abbiamo pensato a un modo per coinvolgere quante più persone possibili” conclude Gesualdo. “A loro vorremmo arrivasse un segnale chiaro circa l’importanza del benessere psicologico e di una figura di riferimento, quella dello psicologo, che può svolgere un’attività preventiva, non solo curativa. Veicolare questo messaggio con una serata all’insegna della cultura e dello spettacolo, aiutando, quindi, anche un settore che ha subìto un durissimo colpo inferto dalla pandemia, è la sfida che ci poniamo quest’anno ma, a nostro avviso, anche un segno di grande positività”.