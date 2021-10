Nations League: la Francia vince 3-2 col Belgio e vola in finale

(via Uefa Euro 2024 fb)

- Nella seconda semifinale della Nations League la Francia vince 3-2 a Torino con il Belgio e si qualifica per la finale. Nel primo tempo all’8’ Pavard della Francia non concretizza una buona occasione. Al 15’ De Bruyne del Belgio con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 37’ il Belgio passa in vantaggio con Carrasco, tiro di sinistro su cross di De Bruyne. Al 40’ raddoppia Lukaku, tiro in diagonale.

Nel secondo tempo al 17’ la Francia accorcia le distanze con Benzema, tiro di sinistro su passaggio di Mbappè. Al 24’ la squadra di Didier Deschamps pareggia con Mbappè su rigore concesso per un fallo di Tielemans su Griezmann. Al 45’ i transalpini realizzano la rete decisiva con Theo Hernandez, tiro al volo su cross di Pavard. La Francia affronterà in finale Domenica 10 Ottobre alle 20,45 a Milano la Francia. Il Belgio giocherà Domenica 10 Ottobre alle 15 a Torino la finale per il terzo e quarto posto con l’ Italia.