Ordine dei medici Taranto, Emiliano: "Frase estrapolata da intervento"

BARI - Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha chiamato il Presidente dell’Ordine dei medici di Taranto precisando quanto segue: “La frase oggetto di chiarimento - dichiara Emiliano - è stata estrapolata da un mio intervento fatto a Taranto in occasione del riavvio delle attività della Terapia intensiva neonatale (TIN) e a tale contesto va ricondotta. Dopo il pensionamento del primario c’è stata una sospensione del servizio per mancanza di medici che potessero gestire un reparto così delicato. La riattivazione della TIN avviene solo grazie alla sinergia che abbiamo creato con il Policlinico di Bari e il prof. Nicola Laforgia che ha inviato le professionalità indispensabili per il riavvio delle attività. Di conseguenza - conclude Emiliano - quella frase esprime la necessità di insistere, come stiamo facendo da anni come Regione, nella formazione e specializzazione dei medici, perché nel caso della Terapia intensiva neonatale di Taranto abbiamo riscontrato difficoltà a trovare medici in grado di gestirlo”.