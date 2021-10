Policlinico, al via domani co-somministrazione vaccino antinfluenzale e terza dose Covid

Contestualmente potranno fare anche la vaccinazione contro l'influenza.



Punto stampa alle ore 9.15. Saranno presenti l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro, il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore, il responsabile della control room del Policlinico di Bari Silvio Tafuri.



BARI - Al via la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e della dose di richiamo contro il Covid per gli operatori sanitari del Policlinico di Bari. A partire da domani 12 ottobre negli ambulatori della piastra chirurgica saranno vaccinati con la dose booster medici, infermieri e operatori sanitari in servizio nei reparti Covid di Rianimazione, Pneumologia, Malattie infettive, Pronto soccorso, Medicina interna.