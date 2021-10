Serie B: il Lecce gioca ad Ascoli

Nel Lecce il tecnico Baroni deve rinunciare a Benzar Pisacane e Bjarnason infortunati. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nell’ Ascoli il tecnico Andrea Sottil non ha a disposizione Buchel squalificato. Sulle fasce Eramo e Saric. Trequartista Dionisi. In avanti Fabbrini e Bidaoui.

La Serie B torna con l’ottava giornata di andata dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Domani alle 14 il Lecce gioca ad Ascoli. Per la squadra di Marco Baroni si preannuncia una partita molto insidiosa. I marchigiani dopo il pareggio 2-2 a Crotone cercano la vittoria per confermarsi in zona play off. I salentini devono ottenere i tre punti per avere ambizioni di promozione diretta in Serie A.