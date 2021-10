Serie C: il Bari vince 4-2 al San Nicola con la Turris

(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 1’ la squadra di Michele Mignani pareggia con D’Errico, tiro al volo su cross di Botta. Al 10’ Marras del Bari colpisce la traversa. Al 12’ i biancorossi passano in vantaggio con Scavone, tiro da pochi metri. Al 20’ la Turris resta in dieci. Espulso Di Nunzio per un fallo su Cheddira. Al 37’ Terranova di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da Botta realizza la quarta rete. Terzo successo in casa del Bari. I galletti sono primi in classifica con 20 punti.

Il Bari vince 4-2 al “San Nicola” con la Turris. Nel primo tempo al 9’ i campani passano in vantaggio con Giannone, tiro di sinistro. Al 13’ Di Cesare dei biancorossi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 21’ pareggia Cheddira, tiro di destro su passaggio di Scavone. Al 23’ Simeri del Bari non concretizza una buona occasione. Al 26’ Cheddira con un tiro di sinistro non inquadra la porta. Al 36’ la Turris ritorna in vantaggio con Leonetti, tiro rasoterra.