Serie A: il Milan batte il Verona in rimonta e va momentaneamente in testa

(via Ac Milan fb)

PIERO CHIMENTI - Il Milan non muore mai, almeno in Serie A. E' così che gli uomini di Pioli al San Siro, nonostante le numerose defezioni, riescono a compiere l'impresa contro il Verona passando dall'inferno al paradiso in appena 45 minuti. Ad inizio partita il Verona spaventa il Diavolo, con Ilic che chiama Tatarusanu alla parata, per trovare il vantaggio al 7' con Caprari che fulmina Tatarusanu da posizione ravvicinata.

Il Milan subisce le iniziative scaligere, fornendo una delle più brutte partite dell'attuale campionato. Gli uomini di Tudor approfittano delle sbavature rossonere trovando il raddoppio per un calcio di rigore, dubbio, che l'arbitro fischia per un presunto fallo di Romagnoli su Kalinic. Dal dischetto Barak non sbaglia e realizza il 0-2.

Nella ripresa, Pioli ridisegna la formazione lanciando nella mischia Krunic e Castillejo, ed il Diavolo risorge, prima con Giroud che insacca di testa su un cross preciso di Leao al 57' e al 76' col calcio di rigore trasformato da Kessié, per un fallo in area di Faraoni su Castillejo. Il risultato torna in pareggio. L'insperato 3-2 per i padroni di casa arriva al 78' con il cross di Castillejo con Gunter, che svirgola il pallone mandandolo in rete per l'esplosione di gioia del San Siro.

Il Milan conquista la vittoria contro un ostico Verona, grazie all'orgoglio ed ai cambi che il tecnico ha pescato dalla panchina. In attesa del Napoli, i meneghini staccano l'Inter di 5 punti, approfittando per loro sconfitta nel campo della Lazio. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 22*

Napoli 21

Inter 17*

Roma 15

Lazio 14*

Fiorentina 12

Juventus 11

Atalanta 11

Bologna 11

Empoli 9

Torino 8

Verona 8*

Udinese 8

Sassuolo 7

Spezia 7*

Sampdoria 6

Genoa 5

Venezia 5

Salernitana 4*

Cagliari 3

* Una partita in più