Fasano: Francesco Zaccaria è il nuovo sindaco della città

FASANO (BR) – Francesco Zaccaria è il nuovo sindaco di Fasano. Con il 52.48% dei consensi e 12032 voti l'ex primo cittadino uscente ha vinto al primo turno le elezioni amministrative battendo di oltre 2400 voti il candidato sindaco del centrodestra, Lello Di Bari.





La coalizione di Zaccaria composta da Partito Democratico, Civicamente Fasano, Fasano Continua e Altrementi conquista il 47.37% dei consensi e ottiene il premio di maggioranza grazie alla vittoria del sindaco al primo turno.

"Sono molto contento dell’esito delle elezioni – dice il neo sindaco Zaccaria –. Ringrazio tutta la coalizione, i miei candidati, tutti i volontari che hanno lavorato dietro le quinte per costruire questa vittoria che è un grande risultato di squadra. Ed è, soprattutto, una vittoria realizzata nel segno del cambiamento. Ringrazio la mia città, i miei cittadini che con il loro voto hanno scelto di confermare me e la mia coalizione e che si sono sentiti parte del cambiamento attuato dal 2016 ad oggi. Un cambiamento che continueremo a realizzare tutti quanti insieme, istituzioni e cittadini, avendo bene in mente un unico comune obiettivo: la crescita della nostra Fasano".

Stasera alle 20 in piazza Ciaia il sindaco incontrerà la città: "Vi aspetto per festeggiare insieme a me e alla mia coalizione questo risultato – dice Zaccaria –. Sarà il mio ideale abbraccio a tutti voi per ringraziarvi e continuare a progettare insieme la Fasano che vogliamo".