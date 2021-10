Tennis: Sinner vince il torneo di Sofia

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner vince il torneo ATP 250 di Sofia in Bulgaria. Supera in finale 6-3 6-4 il francese Gael Monfils. Per il ventenne tennista altoatesino è il terzo titolo del 2021 dopo quelli a Melbourne a Febbraio e Washington ad Agosto e il quarto successo nella sua carriera. Secondo successo consecutivo a Sofia dopo quello del 2020. A Sofia Sinner fa la differenza in positivo col dritto e il rovescio.

Con i 250 punti ottenuti a Sofia Sinner raggiunge il decimo posto della ATP Race la classifica importante per cercare di qualificarsi alle ATP Finals che si disputano dal 14 al 21 Novembre 2021 a Torino.