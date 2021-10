Calcio, Serie C: il Monopoli perde a Bari, il Foggia vince

FRANCESCO LOIACONO - Nella settima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli perde 1-0 a Bari. La squadra di Alberto Colombo è seconda a 13 punti, a -4 dai biancorossi. I biancoverdi sono raggiunti dalla Virtus Francavilla Fontana che pareggia 0-0 in casa col Taranto. Per gli jonici è il secondo pareggio consecutivo.

Il Foggia vince 3-1 allo “Zaccheria” con l’ Acr Messina. I siciliani passano in vantaggio al 13’ del primo tempo con Vukusic. La squadra di Zeman pareggia al 37’ con Martino. Nel secondo tempo i dauni riescono a realizzare altre due reti con Merkaj al 40’ e Rocca al 94’. L’ Andria gioca domani alle 15,30 a Catanzaro e cerca i tre punti per risalire in classifica.