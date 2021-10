Trasporti, gruppo consiliare Lega: “Usare subito le risorse per i nuovi mezzi”

“Da quasi due anni giacciono nei cassetti della Regione Puglia oltre 70 milioni di euro destinati al rafforzamento del servizio di trasporto scolastico regionale per acquistare nuovi autobus. Si tratta di risorse provenienti dai fondi Cipe oltreché dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per incentivare il trasporto scolastico in sicurezza in tempi di pandemia. Abbiamo presentato una mozione per impegnare la Giunta regionale, e in particolare l’assessore Maurodinoia, a ripartire immediatamente tra le associazioni di trasporto le somme a disposizione, accelerando l’iter per la preparazione della gara per l’acquisto dei mezzi. Non c’è più tempo da perdere”. Questo è quanto dichiara il gruppo consiliare della Lega Puglia composto dai consiglieri Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianni De Blasi e Joseph Splendido.



“L’avvio dell’anno scolastico ha generato numerosi disagi per i pendolari, assembramenti, proteste per doppi turni di ingresso e per l’assenza di trasporti adeguati. Le misure messe in atto non sono state sufficienti a garantire il regolare rientro a scuola ed evitare scaglionamenti e doppi turni che, purtroppo, hanno causato enormi problemi a studenti, famiglie, docenti e personale della scuola” commentano i consiglieri regionali della Lega.



“Attraverso questa mozione, che porta come prima firma quella del consigliere regionale Giacomo Conserva, la Lega Puglia chiede al presidente Emiliano e all’assessore ai trasporti Maurodinoia di compiere ogni azione utile a velocizzare la ripartizione delle somme e procedere all’iter burocratico per l’acquisto dei nuovi autobus. Inoltre chiediamo anche la convocazione di un tavolo istituzionale con le organizzazioni sindacali di categoria per condividere insieme le misure organizzative finalizzate alla risoluzione delle problematiche legate al trasporto scolastico regionale” concludono i consiglieri regionali della Lega.

