Umbria, bimbo morto dopo coltellate: fermata la madre

(via Perugia Today)

PERUGIA - Dramma a Città della Pieve, dove un bimbo di due anni è morto dopo essere stato soccorso nei pressi di un supermercato alle porte del piccolo centro. Sul corpicino presenta ferite da taglio all'addome e al collo.Il bambino era con la madre. Questa - secondo le prime ricostruzioni - sarebbe entrata nel supermercato con il bambino in braccio. Da stabilire dove e come sia stata provocata la ferita al piccolo. "Quello che è certo - ha detto il sindaco Fausto Risini - è che si tratta di una grande tragedia accaduta in un centro piccolo e tranquillo, ora sconvolto".La procura della Repubblica di Perugia sta procedendo per omicidio.