Vaccini anti Covid: somministrate in Puglia 5.899.365 dosi

BARI - Sono 5.899.365 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 85,8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.875.536).

ASL BARI

Continuano le sedute vaccinali della ASL Bari dedicate alla somministrazione della terza dose anti-Covid. Nel fine settimana gli operatori del Dipartimento di Prevenzione hanno vaccinato ospiti e personale di quattro strutture residenziali per anziani di Alberobello ed una di Castellana Grotte, mentre nella giornata di domani sarà la volta di due Rsa a Turi ed un’altra a Gioia del Colle. Per quanto riguarda i pazienti immunocompromessi, in particolare sottoposti a dialisi, dal 12 al 14 ottobre sono previste sedute specifiche nell’Ospedale di Putignano, per un totale di circa 180 terze dosi.

POLICLINICO BARI

Al Policlinico di Bari è stata superata quota 3.000 somministrazioni della terza dose del vaccino contro il Covid19. La dose aggiuntiva, a completamento del ciclo primario, è somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria nei pazienti trapiantati, neurologici, ematologici, oncologici in radioterapia e reumatologici.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 298.154 e di questi 263.844 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all'86% e al 76,1%.

La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 96,4% e al 92,8% per il ciclo completo.

Sale all'87 per cento la percentuale di cittadini della provincia Bat che dall'inizio della campagna vaccinale a oggi ha già ricevuto la prima dose di faccino. La percentuale di coloro che ha completato il ciclo vaccinale invece è del 75 per cento.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia, dall'avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 856.752 dosi.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l'85,8% delle persone di età superiore a 12 anni; hanno ricevuto la seconda dose il 72,6% degli over 12. Hanno ricevuto la terza dose 1.002 persone.

Somministrate anche 25.023 prime dosi e 17.850 seconde dosi a persone residenti fuori provincia.

Continuano, intanto, le iniziative finalizzate ad incrementare la copertura vaccinale della popolazione.

L'hub di San Severo in via De Palma, allo scopo di agevolare la vaccinazione di frequentatori di palestre, piscine e associazioni sportive, organizza aperture straordinarie su prenotazione, per un minimo di 12 persone.

È possibile richiedere informazioni ed effettuare prenotazioni contattando il numero telefonico 0882.200365, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA

Da lunedì 4 settembre a venerdì 8 ottobre, presso gli ambulatori della UOC Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 1.878 persone: 52 con condizioni di vulnerabilità, 153 adulti di 60 anni di età e più, 1.622 soggetti con meno di 60 anni. Sono 51 i pazienti trapiantati e immunocompromessi in cura presso i centri di riferimento del Policlinico che hanno ricevuto la dose addizionale come parte del ciclo primario di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

ASL LECCE

In provincia di Lecce l'84.2% della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto una dose di vaccino e il 78.62% ha completato la vaccinazione. 700 le vaccinazioni effettuate nel fine settimana.

In allegato le foto dell’ Open Day nell’ambulatorio medico mobile nel centro commerciale Gulliver di Surano (Le) di sabato 9 ottobre.

ASL TARANTO

Negli hub della ASL Taranto stamane si sono registrate 524 vaccinazioni, così suddivise: a Taranto, 369 all’Arsenale MM e 155 a Grottaglie.