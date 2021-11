5 idee regalo per lui per Natale

Il Natale ormai è alle porte e in men che non si dica ci riuniremo sotto l'albero per il tradizionale scambio di regali. Ormai sembra sempre più difficile trovare il regalo perfetto, qualcosa che riesca a stupire i nostri cari e a dimostrare quanto teniamo a loro. Ecco 5 consigli per il perfetto regalo natalizio per lui.Un'idea sempre utile, soprattutto per chi ogni mattina deve portare con sé il pc recandosi a lavoro, è lo zaino da ufficio. Comodo per trasportare tutto il necessario e fatto apposta per proteggere i dispositivi elettronici.Ce ne sono di tantissimi tipi, più eleganti o più sportivi, in pelle e in tessuto. Adatti, insomma, a qualsiasi stile. Inoltre, sono utilissimi da usare anche in caso di viaggi e spostamenti vari.Se conoscete qualcuno al quale piace curare e tenere sempre in ordine la propria barba, la scelta è ovvia. Un set da barba sarà sicuramente più che apprezzato.Solitamente, all'interno è possibile trovare: shampoo e balsamo appositi per la barba, pettine, pennello e forbici. In alcuni set c'è addirittura un righello da utilizzare per lo styling.Il profumo è un classico tra i regali, eppure è sempre un'idea molto apprezzata. Un buon profumo, infatti, può darci la carica per affrontare la giornata. Ad esempio SI può optare per un classico che non passa mai di moda: un profumo Creed uomo Uno dei più apprezzati è senz’altro l'eau de parfum da uomo Creed Viking, che si ispira agli impavidi vichinghi e alla loro voglia di avventura. Le sue note aromatiche e legnose fanno venire voglia di salpare in mare aperto. Dapprima si avverte l'odore dei limoni di Sicilia, del bergamotto di Calabria e del pepe rosa. Poi, arrivano la menta piperita e la rosa bulgara. A chiusura il legno di sandalo, vetiver di Haiti, lavanda aromatica e patchouli. Se si vuole stupire Creed Viking è senz’altro una buona occasione.Se è una persona sportiva quella a cui state pensando, il regalo perfetto è sicuramente un Fit Watch. Un orologio con il quale monitorare la propria attività fisica, le calorie bruciate, i battiti del cuore, ossigenazione del sangue e addirittura la qualità del sonno.Ovviamente la caratteristiche da valutare per la scelta di un buon orologio fitness sono tante, non solo colore e materiale. Bisogna tenere in conto, ad esempio, se va sott'acqua oppure che il conteggio delle calorie sia regolabile in base al soggetto che lo indossa. La scelta comunque è veramente ampia, per soddisfare tutte le esigenze.Oramai anche i più organizzati avranno il regalo su misura per loro: il taccuino digitale. In questo modo si avrà la sensazione di scrivere su una classica agenda, ma con la possibilità di cancellare e modificare ad ogni esigenza. Ovviamente, salvando tutto all'istante sul dispositivo che si preferisce. Niente più macchie e cancellature.Con un po' di fantasia ed inventiva non è difficile trovare il regalo perfetto per un amico, un parente o il proprio fidanzato. Cravatte, accappatoi, degustazioni di birra o vini. Importante farlo pensando davvero alla persona che lo riceverà.