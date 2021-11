Alessandra Amoroso in radio con il nuovo singolo 'Canzone inutile'

(foto Ufficio stampa)

MILANO - La cantante salentina Alessandra Amoroso è in radio con il nuovo singolo 'Canzone inutile', una ballad intensa, contenuta in questo 'album verità' dal titolo ''Tutto Accade'' - come lo definisce la stessa Alessandra - in cui l'artista si mette a nudo completamente per la prima volta e racconta di sè, di cambiamenti importanti, di scelte difficili e di grandi traguardi.

'Canzone Inutile' è stata scritta da Federica Abbate, Cheope, Takagi & Ketra e Rocco Hunt ed è stata prodotta da Francesco 'Katoo' Catitti.

''Mi piace pensare che dentro le canzoni rimangono gli istanti che abbiamo vissuto, le emozioni provate, le persone con cui le abbiamo ascoltate, le persone con cui le abbiamo cantate, gli amori a cui le abbiamo dedicate'' - spiega Alessandra. E allora, se il mondo cade, tutto rimane qui, dentro una Canzone inutile. Spero questo brano possa accarezzare il vostro cuore come ha fatto con il mio''.