Auto contro albero: morti 2 fratelli

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i giovani dall'abitacolo e permettere al conducente e all'altro passeggero che gli era seduto accanto di essere trasportati in ospedale.



- Grave incidente stradale avvenuto nella notte in provincia di Bari, sulla Strada Provinciale che collega Castellaneta a Turi, dove sono morti due fratelli, un ragazzo ed una ragazza, di 25 e 28 anni. Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiavano, forse per eccesso di velocità, avrebbe sfondato il guard rail per andare a sbattere contro un albero di ulivo.