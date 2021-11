Bari, al Circolo Unione si presenta il dizionario barese-italiano e italiano-barese 'Per non dimenticare'

Mercoledì 17 novembre alle ore 20,15, presso il Circolo Unione di Bari, presieduto da Giacomo Tomasicchio (via Alberto Sordi - Teatro Petruzzelli), sarà presentato il Dizionario Barese/Italiano e Italiano/Barese “Per non dimenticare” di Giuseppe Gioia, Gaetano Mele e Francesco Signorile.

Si tratta di un corposo dizionario, (edito da WIP Edizioni), atteso da anni, di circa 1000 pagine, da considerarsi, al momento, il più completo, ricco e aggiornato di lemmi che, finalmente, vede la luce per la felicità di cultori, poeti, scrittori e simpatizzanti della nostra prima lingua, in modo che “U dialètte acchesì non móre chiú” (Così il dialetto non morrà).

Gli autori hanno fatto ricorso ad una grafia ‘impressionistica’, che tiene conto di come le parole vengono di solito foneticamente pronunciate, segnando con accento acuto o grave, solo le vocali toniche. La raccolta è arricchita anche da vocaboli facenti parte dell’evoluzione linguistica e tecnologica moderna tradotti in dialetto e rispettando la fonetica dei nuovi quartieri baresi.

L’opera dispone di oltre 28.500 lemmi dialetto-italiano e circa 33.500 italiano-dialetto, inoltre riporta la coniugazione dei verbi ausiliari e di alcuni irregolari, le note tecniche per una corretta lettura e scrittura e una nutrita bibliografia. Insomma una chicca per gli appassionati e gli estimatori del dialetto barese.

Mi spiace ricordare che nel corso della pubblicazione è scomparso uno degli autori, l’ing. Giuseppe Gioia, già docente nel Dipartimento delle Acque del Politecnico di Bari e proficuo poeta dialettale barese.

Interverranno:

- Giacomo Tomasicchio, presidente del Circolo Unione di Bari;

- Ines Pierucci, assessore alla Cultura del Comune di Bari;

- Pasquale Corsi, presidente Associazione Culturale Storia Patria per la Puglia;

- Vito Signorile, dialettologo, regista e direttore del Teatro Abeliano di Bari.

Modererà l’incontro Felice Alloggio, scrittore dialettale e regista che concluderà la serata con un breve racconto in dialetto barese “La finta baronia”.

Saranno presenti gli autori Gaetano Mele e Francesco Signorile e, per la WIP edizioni, Stefano Ruocco.

La signora Liliana Cucinella Gioia declamerà una delle ultime poesie di Giuseppe Gioia.

Allieterà la serata il “Duo Massimo Comune Multiplo”.

Si accede per invito, con il rispetto delle norme Covid-19.