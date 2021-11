Barletta, controlli serrati dei Cc nelle aree della movida: sanzionati locali

I Carabinieri della sezione Radiomobile, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione e da personale dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno altresì operato nelle aree del centro storico, segnalando al locale U.T.G. quali assuntori di stupefacenti tre giovani barlettani, uno dei quali con precedenti specifici.





Sempre nel centro storico i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar, per aver violazioni relative alla mancata esposizione dei cartelli covid, delle previste autorizzazioni tv, nonché mancanza cartellini degli ingredienti. I Carabinieri hanno sanzionato anche il titolare di un ristorante, per complessivi 1.400 euro, per carenze igienico sanitarie e per mancanza della cartellonistica Covid.



I militari, in transito, lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, trovandolo in possesso di 10 dosi di sostanza stupefacente verosimilmente marijuana, pochi istanti dopo la cessione di una dose di sostanza stupefacente ad un assuntore transitato in via Fieramosca a bordo della propria auto per acquistare dello stupefacente.