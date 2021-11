Basket, Champions League: l'Happy Casa Brindisi sconfitta fuori casa dal Darussafaka

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata del girone G di Champions League di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 82-76 fuori casa con i turchi del Darussafaka. Primo quarto, Nick Perkins 2-0 per i pugliesi. Chappell, 8-5. Visconti e Adrian, 15-10. Nick Perkins, 21-13. Zanelli, Brindisi prevale 27-22. Secondo quarto, Adriani 31-29 per i pugliesi. Odzemiroglu impatta per i turchi, 35-35. Nick Perkins, 46-42 Happy Casa.

Ancora Nick Perkins, Brindisi si impone di nuovo 48-44. Terzo quarto, Visconti 50-46 per la squadra di Frank Vitucci. Mc Cullough permette ai turchi di pareggiare, 50-50. Visconti, 53-50 per i pugliesi. Caupain, il Darussafaka trionfa 63-61. Quarto quarto, Olaseni 68-65 per i turchi. Caupain, 73-72. Mc Cullough, 80-74. Olaseni, il Darussafaka vince questo quarto e 82-76 tutta la partita. Sconfitta immeritata per i pugliesi. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Brindisi Nick Perkins 18 punti e Adrian 10. Nel Darussafaka Olaseni 21 punti e Caupain 18. Nella quarta giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà martedì 16 Novembre alle 20,30 in casa con i turchi del Darussafaka.