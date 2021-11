Serie C, Coppa Italia: l'Andria vince 3-2 a Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C l’Andria vince 3-2 a Foggia. Nel primo tempo al 33’ i biancazzurri passano in vantaggio con Bubas, tiro di destro. Al 48’ i dauni pareggiano con Garofalo, tiro da trenta metri. Nel secondo tempo al 12’ l’Andria ritorna in vantaggio con Di Piazza di testa su cross di Nunzella. Al 19’ la squadra di Zdenek Zeman sbaglia un rigore concesso per un fallo di Bonavolontà su Di Jenno. Curcio si fa parare il tiro dal portiere Verdelli.

Al 25’ il Foggia pareggia con Garofalo, tiro di sinistro sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Maselli. Al 34’ l’ Andria realizza la rete decisiva con Di Piazza su rigore concesso per un fallo di Gallo su Bolognese. L’ Andria si qualifica per i quarti di finale. Il Foggia è eliminato.