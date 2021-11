Basket, l'Happy Casa Brindisi sfida fuori casa la Virtus Bologna

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata di A/1 di basket maschile oggi alle 20 l’ Happy Casa Brindisi giocherà fuori casa con la Virtus Bologna. Per la squadra di Frank Vitucci sarà una partita molto difficile. La Virtus Bologna che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto è in un momento eccellente come condizione fisica. L’ Happy Casa Brindisi dovrà rilanciarsi dopo la sconfitta al “Pala Pentassuglia” 80-78 col Trento. Il tecnico degli emiliani Scariolo dovrà rinunciare a Marco Belinelli il quale si è operato al gomito destro.

Potrà contare su Niccolò Mannion, il serbo Milos Teodosic, il bosniaco Amar Alibegovic l’americano Kyle Weems e l’altro americano Kevin Hervey. Nei pugliesi l’allenatore Frank Vitucci dovrà rinunciare a Lucio Redivo infortunato alla spalla destra. Avrà a disposizione l’americano Nathan Adrian Raphael Gaspardo, l’altro americano Josh Perkins Alessandro Zanelli Riccardo Visconti l’americano Nick Perkins e l’americano Wes Clark. L’ Happy Casa Brindisi cercherà la vittoria per confermarsi al secondo posto.