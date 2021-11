Tennis, ATP Finals: Medvedev e Zverev volano in finale

FRANCESCO LOIACONO - Alle ATP Finals di tennis di Torino nella prima semifinale il russo Daniil Medvedev vince 6-4 6-2 col norvegese Casper Ruud e si qualifica per la finale. Il russo non ha problemi col servizio, fondamentale per prevalere sul norvegese. Ruud si oppone bene con i colpi da fondo campo ma commette molti errori col dritto.

Nella seconda semifinale il tedesco Alexander Zverev supera a sorpresa 7-6 4-6 6-3 il serbo Novak Djokovic e si qualifica per la finale. Il serbo non è efficace con i pallonetti e i top spin. Il tedesco è determinante con le demivolèe e il rovescio. Per Zverev è la seconda finale alle ATP Finals dopo quella del 2018.