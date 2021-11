Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia sfida la Russia e l'Olanda

Venerdì 26 Novembre iniziano le partite di Qualificazione Ai Mondiali di Basket maschile del 2023 in Giappone e Filippine. L’ Italia nel Girone H sfida alle 17 a San Pietroburgo la Russia. Per gli azzurri di Meo Sacchetti si preannuncia una gara molto insidiosa. Tra i convocati dell’ Italia ci sono per la prima volta due giocatori dell’ Happy Casa Brindisi, Raphael Gaspardo e Mattia Udom. Sacchetti deve rinunciare a Nico Mannion della Virtus Bologna Leonardo Totè della Fortitudo Bologna e Marco Belinelli della Virtus Bologna infortunati.

Può contare su Leonardo Candi del Reggio Emilia, Stefano Tonut del Venezia Diego Flaccadori del Trento Raphael Gaspardo Mattia Udom dell’ Happy Casa Brindisi Bruno Mascolo del Tortona, Amedeo Tessitori della Virtus Bologna Matteo Spagnolo del Cremona Giordano Bortolani del Treviso Michele Vitali del Venezia Davide Alviti del Milano, Gabriele Procida della Fortitudo Bologna e Alessandro Pajola della Virtus Bologna. Lunedì 29 Novembre l’ Italia affronta alle 20,30 a Milano l’ Olanda. Si prevede una partita difficile. L’ Italia deve vincere queste due partite per avere buone possibilità di qualificarsi. I due incontri, uno in Russia e l’altro a Milano con l’Olanda sono gli unici del 2021. Si riprende il 24 e 27 Febbraio 2022 a Febbraio con due gare con l’ Islanda, una in trasferta e l’altra in casa.