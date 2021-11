Tennis, Coppa Davis: l'Italia gioca con gli Usa e la Colombia

FRANCESCO LOIACONO - Venerdì 26 Novembre inizierà la Coppa Davis di tennis con la prima fase a gironi. L’ Italia nel Girone E giocherà a Torino il primo incontro dalle 16 con gli Usa. Il capitano non giocatore degli azzurri Filippo Volandri dovrà rinunciare a Matteo Berrettini per problemi ai muscoli addominali. Potrà contare su Jannik Sinner, Simone Bolelli Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

In singolare giocheranno Sinner e un giocatore da scegliere tra Fognini e Sonego. Nel doppio probabilmente saranno in campo nell’ Italia Bolelli e Fognini. Negli Usa sono stati convocati John Isner Frances Tiafoe, Jack Sock Reilly Opelka e Rajeev Ram. Nel secondo incontro l’ Italia affronterà a Torino Sabato 27 Novembre alle 16 la Colombia. Nella Colombia convocati Daniel Galan Cristian Rodriguez, Nicolas Mejia e Robert Farah. Saranno due match molto difficili. Gli azzurri dovranno vincerli entrambi per qualificarsi ai quarti di finale che giocherebbero a Torino in una data da decidere tra lunedì 29 Novembre e Giovedì 2 Dicembre.