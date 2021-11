Coppa Italia, Calcio Femminile: la Pink Bari vince 3-2 a Roma

FRANCESCO LOIACONO - Il Campionato di Serie B di Calcio Femminile Domenica 21 Novembre ha riposato. Si è giocato in Coppa Italia. La Pink Bari ha vinto 3-2 a Centocelle con la Roma Calcio Femminile nel Gruppo E. Nel primo tempo al 22’ la Roma è passata in vantaggio con Claudia Silvi, tiro al volo. Le baresi hanno pareggiato al 17’ con la greca Anastasia Spyridonidou, tiro rasoterra. Al 31’ sono passate in vantaggio con Anastasia Spyridonidou di testa. Al 39’ la lettone Renate Fedotova ha realizzato la terza rete, tiro da fuori area.

Nel secondo tempo al 97’ la Roma ha segnato con Angela Orlando su punizione. Nella prossima gara la Pink Bari giocherà Domenica 19 Dicembre a Bitetto con la Juventus. Il Campionato di Serie B di Calcio Femminile riprenderà Domenica 28 Novembre e la Pink Bari sfiderà alle 14,30 a Bitetto il Brescia. In Coppa Italia nel Gruppo A il Milan ha superato 2-0 in trasferta il Cittadella. Nel Gruppo B il Chievo ha pareggiato 1-1 a Verona con l’Empoli. Nel Gruppo C la Sampdoria ha pareggiato 1-1 a Sassari con la Torres. Nel Gruppo D l’ Inter ha vinto 6-0 fuori casa con la Pro Sesto. Nel gruppo F la Fiorentina ha battuto 2-0 in Lombardia il Brescia. Nel Gruppo G il Sassuolo ha sconfitto 2-0 in Romagna il Cesena. Nel Gruppo H la Res Roma ha vinto 5-0 a Tavagnacco.