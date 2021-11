Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia perde 92-78 fuori casa con la Russia

(via Italbasket fb)





Terzo quarto, Toropov 43-37 per i russi. Antonov, 47-39. Pajola tiene in partita gli azzurri, ma 50-44 per i russi. Ivlev, 57-49. Strebkov, la Russia si impone 64-59. Quarto quarto, Toropov 66-62 per i russi. Astapkovitch, 68-62. Antonov, 72-65. Toropov allunga, 76-65. Toropov, 80-65. Zaitsev, 86-68. Astapkovitch, 89-72. La Russia vince questo quarto e 92-78 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Italia. Migliori marcatori, negli azzurri Tonut 20 punti e Tessitori 19. Nella Russia Astapkovic 21 punti e. Toropov 17. Nella seconda giornata l’ Italia giocherà Lunedì 29 Novembre a Milano alle 20,30 con l’Olanda.

- Nella prima giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Giappone Indonesia e Filippine di basket maschile l’ Italia perde 92-78 a San Pietroburgo con la Russia. Primo quarto, Tonut, 9-4 per gli azzurri. Komolov, 12-9 per i russi. Alviti, 14-12 per la squadra di Meo Sacchetti. La Russia prevale 15-14. Secondo quarto, Antonov 19-14 per i russi. Tonut tiene in gara gli azzurri, però 22-17 Russia. Toropov, 30-23. Tessitori mantiene in corsa gli azzurri, ma 35-31 per i russi. Ancora Tessitori, questo quarto termina in parità, 37-37.