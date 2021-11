Calcio, Serie C: il Monopoli sfida la Paganese, il Foggia gioca con la Vibonese

Nella sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C oggi alle 17,30 la Virtus Francavilla Fontana sfiderà al “Romagnoli” il Campobasso. I biancazzurri cercheranno di vincere per rilanciarsi. Il Monopoli giocherà alle 21 al “Veneziani” con la Paganese, dopo che i campani hanno perso 3-0 al “Barbera” col Palermo. I biancoverdi avranno come obiettivo i tre punti per avvicinarsi al secondo posto. Domani alle 14,30 il Foggia affronterà allo “Zaccheria” la Vibonese.

I calabresi nella quindicesima giornata hanno pareggiato 0-0 in casa col Monterosi. I dauni dovranno imporsi per avere una continuità di risultati. L’Andria non può permettersi un nuovo passo falso in trasferta con l’Acr Messina reduce dalla sconfitta 1-0 al “Francioni” col Latina, per risalire in classifica. Lunedì 29 Novembre il Taranto nel posticipo delle 21 cercherà un successo al “Menti” con la Juve Stabia per confermarsi in zona play off, dopo il pareggio dei gialloblu campani 1-1 al “Ceravolo” col Catanzaro.