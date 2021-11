Biden perde la Virginia

Tante sorprese nelle elezioni Usa, dove i democratici subiscono una pesante sconfitta nella nomina del nuovo governatore della Virginia. Lo Stato del sud-est americano ha eletto il repubblicano Glenn Yougnkin a discapito della democratica Terry McAuliffe, per cui il presidente Biden è sceso in campo per sostenere la candidatura. Stesso esito si profila nel New Jersey, dove il conteggio non è stato ultimato, che vede il repubblicano Jack Ciattarelli in vantaggio sul democratico Phil Murphy.

Questi risultati preoccupano i democratici, che si trovano alla vigilia delle elezioni di metà mandato nel 2022. La gioia per i democratici arriva nelle elezioni dei sindaci di New York e Boston. Nella Grande Mela ha vinto le elezioni il democratico Eric Adams. L'ex poliziotto ormai 60enne al momento del successo ha dichiarato: "Metteremo New York su una nuova direzione". A Boston, capitale del Massachussets, viene eletta Michelle Wu, la prima sindaco donna di origine asiatica-americana.