Bisceglie, in scena la compagnia dialettale biscegliese con 'Andrà... tutto bene?'

Titolo dell'edizione 2021 è “Andrà… tutto bene?”. Saranno cinque le serate in cui la ciurma composta da Vincenzo Lopopolo (presidente), Pino Tatoli (autore), Uccio Carelli (regista), Francesco Di Bitetto e Francesco Mastrodonato intratterranno e divertiranno il pubblico al Teatro Politeama Italia di Bisceglie: 2 – 3 – 4 – 6 dicembre (porta 20:30 e sipario 21:00) e 5 dicembre (porta 17:30 e sipario alle 18) - per l'ingresso occorrerà essere muniti di green pass.



Interpreti: Uccio Carelli (Andrea Di Dio), Vincenzo Lopopolo (presidente della Compagnia, nelle vesti di Pantaleo Di Reda), Pino Tatoli (Bartolo Di Leo, il vicino di casa), Mariangela Di Benedetto (Maria, moglie di Andrea Di Dio), Francesco Di Bitetto (nonna Rosina Lavolpicella, mamma di Maria Di Dio), Francesco Mastrodonato (Gianni Di Dio, figlio di Andrea e Maria), Angela Di Benedetto (Cettina Di Dio), Maristella Lupone (Franca), Francesco Carriera (Dott. Bellomo), Antonella Di Chiano (Elena), Pasqua Di Reda (Giulia), Dario Caputi (Dario), Demetrio De Toma (Damiano). Suggeritore Pino Catino.



Prevendita biglietti in via Aldo Moro n. 15 dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 20. Infoline: 335 641 8544 – 346 346 0686.

Ancora pochi giorni per accaparrarsi i pochi tagliandi per assistere alla commedia n. 28 della Compagnia Dialettale Biscegliese.