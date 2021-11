Calcio, Calcio Femminile: il Lecce Women vince la partita del Fesca Bari

FRANCESCO LOIACONO - Nella settima giornata di andata del girone C di Serie C di Calcio Femminile il Lecce Women vince 5-0 a Castrignano dei Greci col Catania. Nel primo tempo al 1’ le salentine passano in vantaggio con Serena D’Amico di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla polacca Kasia Zawadzka. Al 23’ raddoppia Serena D’Amico, tiro di destro su passaggio di Asia Anna Marsano. Al 39’ Asia Anna Marsano realizza la terza rete, tiro al volo su cross di Antonella Sharon Cazzato.. Nel secondo tempo al 12’ Sharon Cazzato segna il quarto gol, tiro di sinistro su passaggio di Serena D’Amico.

Al 20’ Asia Anna Marsano con un tiro in diagonale su assist di Serena D’Amico permette al Lecce Women di andare a segno per la quinta volta. Il Lecce Women è ottavo con 8 punti insieme alla Rever Roma. La partita che il Fesca Bari doveva giocare al “Francesco Capocasale” con la Roma Decimo Quarto è stata rinviata per positività al Covid di una delle calciatrici della Roma Decimo Quarto a Mercoledì 8 Dicembre. Il Fesca Bari è decimo con 4 punti insieme all’ Indipendent. L’Apulia Trani supera 4-2 in casa la Vis Mediterranea. L’Apulia Trani è terza con 18 punti. Nell’ottava giornata di andata Domenica 28 Novembre alle 14,30 il Lecce Women sfiderà fuori casa la Roma Decimo Quarto. Il Fesca Bari giocherà in trasferta col Grifone Gialloverde. L’Apulia Trani affronterà a Roma il Trastevere.