Nella settima giornata di andata del Campionato Primavera il Lecce pareggia 1-1 a Sassuolo. Nel primo tempo all’8’ Milli dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 21’ Aucelli degli emiliani con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 38’ il Sassuolo passa in vantaggio con Zalli, tiro di destro.

Nel secondo tempo al 6’ Pieragnolo va vicino al raddoppio. Al 94’ il Lecce Primavera pareggia con Scialanga, tiro di sinistro da fuori area. Un risultato positivo per la squadra di Vito Grieco. E’ tredicesima in classifica con 7 punti. Nell’ottava giornata di andata il Lecce Primavera giocherà domenica 7 Novembre alle 11 in casa contro l’ Empoli.