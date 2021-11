Campionato Primavera, il Lecce pareggia 0-0 in casa con l'Empoli

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata del campionato di calcio Primavera il Lecce pareggia 0-0 in casa con l’Empoli: nel primo tempo al 2’ Degli Innocenti dei toscani non concretizza una buona occasione. Al 5’ Pezzola dell’ Empoli di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 14’ Gonzales dei salentini va vicino al gol.

Nel secondo tempo all’11’ Boli dei toscani sfiora la rete. Al 25’ Niz dei pugliesi per poco non riesce a segnare. Il Lecce Primavera è quartultimo in classifica con 8 punti insieme all’ Atalanta. Nella nona giornata di andata dopo la sosta di Domenica 14 Novembre per gli impegni delle Nazionali la squadra di Vito Grieco giocherà domenica 21 novembre alle 13 in casa con la Spal.