Calcio, Serie B: il Brescia è primo, sconfitta per il Pisa

FRANCESCO LOIACONO - Nella dodicesima giornata di andata di Serie B il Brescia vince 1-0 al “Rigamonti” col Pordenone ed è la nuova capolista con 24 punti. Seconda sconfitta in trasferta per il Pisa. I toscani perdono 2-0 al “Tombolato” col Cittadella e scendono dal primo al terzo posto a 22 punti. Terzo successo esterno per la Reggina. I calabresi si impongono al “San Vito-Luigi Marulla” nel derby e restano in corsa per la promozione diretta in Serie A.

Seconda sconfitta interna per il Benevento: i campani perdono 4-1 al “Vigorito” col Frosinone e sono raggiunti al sesto posto con 19 punti dal Como dalla Cremonese e dal Cittadella. I lariani superano 4-1 al “Sinigaglia” il Perugia. I grigiorossi lombardi pareggiano 1-1 allo “Zini” con la Spal. Seconda vittoria in casa per l’ Ascoli. I marchigiani prevalgono 2-1 al “Cino e Lillo Del Duca” col Vicenza e raggiungono al decimo posto a 18 punti il Monza. I brianzoli pareggiano 1-1 a Crotone.

Secondo successo esterno per la Ternana. Gli umbri vincono 2-0 al “Moccagatta” e con 16 punti evitano di finire in zona play out. La Serie B ritorna sabato 20 e domenica 21 novembre con la tredicesima giornata di andata dopo la sosta del 13 e 14 novembre per gli impegni delle Nazionali.