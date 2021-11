Confindustria: domani a Bari il vicepresidente nazionale della piccola industria Pagliuca

BARI - A che punto è la transizione ecologica nelle imprese baresi? La risposta è che l’imprenditoria dell’area metropolitana è già sulla buona strada. Lo dimostrano alcune esperienze avanzate come quella dell’Adriatica Tecno Logistica di Bari-Modugno e della Tera srl che racconteranno le loro soluzioni green a Lorenzo Pagliuca Vicepresidente Piccola Industria Confindustria e a 60 studenti degli Istituti superiori Marconi e Marco Polo di Bari il 19 novembre in occasione della XII giornata nazionale PMI DAY della Piccola Industria di Confindustria, quest’anno dedicata al tema della sostenibilità e realizzata con la collaborazione di Federmeccanica.

La giornata avrà inizio alle 9.30 nella sede della Adriatica Tecno Logistica di Modugno (via delle Camelie 5 Bari), un’azienda di logistica che ha realizzato un imponente impianto fotovoltaico e, pur essendo fortemente energivora per via delle sue grandi celle frigorifere, ha drasticamente ridotto i costi energetici e il suo impatto ambientale risparmiando in 8 anni quasi 1 milione di euro e ben 4.777.315 kg di emissioni di CO2 in atmosfera.

Interverranno alla manifestazione Francesco Berardi Presidente nazionale Piccola Industria Confindustria Bari BAT, Natale Mariella Presidente Adriatica Tecno Logistica, Teresa Caradonna Presidente Piccola Industria Confindustria Puglia, Lorenzo Pagliuca Vicepresidente Piccola Industria Confindustria, Antonio Sacchetti Amministratore Unico Tera srl.