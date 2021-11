Coppe: dilaga il Napoli, solo un pareggio per le romane

(via Ssc Napoli fb)





Nel Girone E la Lazio pareggia 2-2 a Marsiglia. Nel primo tempo al 33’ il Marsiglia passa in vantaggio con Milik su rigore concesso per un fallo di Acerbi su Milik. Al 50’ pareggia Felipe Anderson, tiro di piatto destro. Nel secondo tempo al 4’ la Lazio passa in vantaggio con Immobile, tiro in diagonale. Al 37’ i francesi pareggiano con Payet, tiro di sinistro su passaggio di Guendouzi. La Lazio è seconda a 5 punti.





Nella quarta giornata di Conference League nel Girone C la Roma pareggia 2-2 all’ Olimpico col Bodo Glimt. Nel primo tempo al 45’ passano in vantaggio i norvegesi con Solbakken, tiro al volo. Nel secondo tempo al 9’ pareggia El Shaarawy, tiro a rientrare su cross di Zaniolo. Al 20’ il Bodo Glimt ritorna in vantaggio con Botheim di testa. Al 39’ la Roma pareggia con Ibanez di testa. La squadra di Josè Mourinho è seconda con 7 punti.

Nella quarta giornata di Europa League nel Girone C il Napoli vince 4-1 a Varsavia col Legia. Nel primo tempo al 10’ passa in vantaggio il Legia Varsavia con Emreli, tiro di sinistro. Nel secondo tempo al 6’ pareggia Zielinski su rigore concesso per un fallo di Josuè su Zielinski. Al 30’ il Napoli passa in vantaggio con Mertens su rigore concesso per un fallo di Josuè su Politano. Al33’ Lozano realizza la terza rete, tiro a porta vuota su cross di Petagna. Al 90’ la squadra di Luciano Spalletti segna il quarto gol con Ounas, tiro di sinistro. Il Napoli è primo in classifica con 7 punti.