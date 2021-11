Covid Puglia: +283 casi, nessun decesso

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono 283 i nuovi casi di infezione al Covid registrati su 22.714 test eseguiti. Non ci sono decessi.Il tasso di positività è dell'1,25%. Questa la suddivisione dei casi positivi: 49 in provincia di Bari, 22 nella Bat, 28 nel Brindisino, 52 nel Foggiano, in provincia di Lecce 64, in quella di Taranto 70, 2 i residenti fuori regione, -4 in provincia in definizione. Le persone attualmente positive sono 4.116, quelle ricoverate in area non critica sono 136, quelle in terapia intensiva 21.