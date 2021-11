Fidelis Andria-Bari, il derby degli opposti in diretta su Antenna Sud

Dinanzi al numeroso pubblico che popolerà gli spalti dello stadio andriese per l'elevata prevendita, e di fronte all'ampia platea televisiva, il Bari cercherà di guarire il mal di trasferta dal quale è affetto sin dall'1-0 subìto il 6 novembre 2021 in casa della Juve Stabia. Per tornare a fare risultato lontano dal San Nicola, gli uomini di Mignani dovranno fornire quelle identiche prestazioni espresse sui campi di Messina e di Campobasso, dove, con le rispettive vittorie, i biancorossi riuscirono a guadagnare la vetta del Girone C.





Dopo il "Romeo Menti" di Castellamare di Stabia, le telecamere di Antenna Sud saranno presenti anche al Degli Ulivi di Andria per la diretta in chiaro del Derby che opporrà la Fidelis al Bari. A partire dalle ore 17.30 di domenica 21 novembre sul canale 13 del digitale terrestre della storica emittente televisiva regionale si potrà assistere ad un confronto dai grandi numeri e con ambizioni diametralmente opposte.Una posizione da dover consolidare con una vittoria che aumenti il distacco dagli inseguitori e fra questi il Palermo che ospiterà la Paganese reduce dalla sconfitta interna per 1-0 subìta nel quattordicesimo turno, proprio dalla Fidelis Andria. Essa, galvanizzata da questa vittoria, sarà intenta nell'allungare la striscia positiva di risultati, con un successo che contribuirebbe ad allontanarla dal penultimo posto della graduatoria del raggruppamento centromeridionale, attualmente occupato dalla compagine federiciana con 12 punti.