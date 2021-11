Fidelis Andria-Bari, pari nei tre precedenti

Dopo la Coppa Italia, c'è sempre una prima volta anche per il campionato di Serie C, tra Fidelis Andria e Bari. Era il 25 agosto 1976 quando l'incontro valido per il trofeo della coccarda riservato alle squadre iscritte al terzo campionato nazionale, e disputatosi al Degli Ulivi di Andria, finì 1-1. Di mezzo, fra il confronto di 45 anni fa e il derby in programma alle 17.30 di domenica 21 novembre 2021 ad Andria, valido per la quindicesima giornata di Serie C, anche due sfide anche in Serie B. La prima risalente all'8 novembre 1992 e la seconda disputatasi il 24 aprile 1994. Entrambe terminarono sullo 0-0.