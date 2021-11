Foo Fighters in radio con il nuovo singolo 'Love Dies Young'

E' in radio "Love Dies Young'' il nuovo singolo dei Foo Fighters estratto dall'ultimo album "MEDICINE AT MIDNIGHT".

È online anche il videoclip ufficiale, scritto e diretto da Dave Grohl, che vede la partecipazione dell’attore americano Jason Sudeikis, protagonista della serie tv Ted Lasso in cui interpreta un coach di football: https://youtu.be/eT_FJHM-Qhs.

Definita da Rolling Stone come "un'ode gioiosa di chiusura dell'LP", "Love Dies Young" è l'ultima traccia di “Medicine At Midnight”, il decimo disco della rockband che quest’anno ha festeggiato 25 anni di carriera, costellata da dozzine di Grammy, premi e riconoscimenti, tra cui l’inserimento nella prestigiosa istituzione della Rock & Roll Hall of Fame.