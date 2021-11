Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia, iniziativa solidale alla 'J.Piaget' di Nardò

"A sostegno del messaggio contenuto nell'Agenda 2030 'Salute e benessere', orientato a sconfiggere la fame nel mondo e ad un'educazione alimentare sostenibile, abbiamo evidenziato - si legge in una nota dei promotori dell'iniziativa - "quanto sia irrinunciabile educare fin da piccoli alla valorizzazione del cibo come fonte di nutrimento ma sempre con uno sguardo rivolto all'Altro. Il nostro pane è stato consegnato agli operatori della Caritas. Un gesto solidale che ha riempito di gioia l'animo di noi tutti. Non dimentichiamoci mai di chi è meno fortunato di noi, questa dev'essere la finalità più grande del tempo presente".

NARDO' (LE) - Per celebrare la Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia la scuola dell'infanzia J. Piaget di Nardò ha promosso un'iniziativa solidale in collaborazione con la Caritas territoriale al fine di sensibilizzare i piccoli alunni al "diritto di nutrirsi" per tutti. Attraverso un grande contenitore educativo - didattico ha preso forma il "laboratorio del pane" fatto con ingredienti speciali perché speciali sono le emozioni, le riflessioni e la speranza di ciascun bambino.