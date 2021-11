Il presunto ginecologo si presenterebbe come Francesco Lirante o Licante, nome che risulta falso, e contattatterebbe le vittime con numero anonimo per instillare loro la paura per lo stato di salute, tanto da indurle a mostrare le proprie parti intime per un "consulto" tramite zoom o hangouts.





Sul caso indaga la polizia che vuol far luce sull'identità dell'uomo per capire quante donne siano state vittime di tale viscido comportamento.

In Puglia si cerca di dare un nome ad fantomatico ginecologo che da mesi molesterebbe le ragazze soprattutto leccesi. A denunciare l'accaduto è una ragazza di 24 anni, che ha raccontato le violenze subite.