Il Milan rimane aggrappato alla Champions

(via Ac Milan fb)





Nella ripresa nel Milan entra Kalulu per Calabria, uscito per un leggero malore sul finire del tempo. Il terzino francese al 61' propizia il pareggio per i rossoneri, alimentando l'azione nata su punizione di Bennancer rimettendo in area il pallone, trovando così la fortunosa deviazione di Mbemba nella propria porta. Finisce 1-1, un pareggio inutile per il Milan la cui qualificazione adesso è appena ad un filo. Il Diavolo sarà chiamato a fare risultato contro il Liverpool e l'Atletico Madrid.

Il Milan pareggia in casa contro il Porto, conquistando il primo punto in Champions. Partita complicata per i rossoneri che nel primo tempo sono in balia dei lusitani, che trovano subito il vantaggio con Luiz Diaz al 6'. L'attaccante colombiano, imbeccato in area da Grujic, con intervento su Bennancer, batte Tatarusanu per il vantaggio ospite. L'unico squillo del Diavolo arriva solo al 33' con Giroud che calcia da 25' chiamando Diogo Costa alla deviazione.