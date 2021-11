BARI - "Esprimo la mia vicinanza e quella del gruppo consiliare all’assessore del Comune di Canosa Massimo Lovino per l’improvvisa scomparsa del fratello Giuseppe. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore". Così in una nota la capogruppo del M5S in consiglio regionale Grazia Di Bari.