Mambolosco, ''Pull Up'' è il nuovo singolo

(credits foto Antonio De Masi)

MILANO - È disponibile da venerdì 12 novembre “Pull Up” (Virgin Records/Universal Music Italy), il nuovo singolo di Mambolosco.

La traccia si presenta come un brano rap puro, in cui il flow di MAMBOLOSCO è scandito da un beat fortemente hip hop. I versi riflettono l’impronta americana dell'artista ricordando il freestyle della “street”, con rime che arrivano dritte al punto, ed evocando l'atmosfera delle battle delle metropoli statunitensi. Il testo è incentrato sul sottolineare i punti di forza e le conquiste, sia sentimentali che professionali, dell'artista, conferendo al pezzo un alone di classicità del genere.

La produzione di “Pull Up” è affidata anche questa volta a Nardi e Finesse, con cui Mambolosco porta avanti un sodalizio costellato di successi e traguardi.

Il nuovo branogiunge in seguito all'uscita di “Sku Sku” feat. Pyrex, un singolo dal beat cupo e ipnotico, dalle rime serrate e irrefrenabili come la corsa al cardiopalma che MAMBOLOSCO ha intrapreso nella vita, e “Demone”, un singolo introspettivo con cui l’artistaha condiviso un nuovo lato della sua musica e di sé stesso, più vulnerabile e sensibile, dimostrando di essere un artista estremamente eclettico e trasversale.