Ginori 1735 inaugura un esclusivo pop-up store dedicato a LCDC all’interno di Printemps Haussmann a Parigi

PARIGI - Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, annuncia l’apertura in esclusiva di un nuovo pop-up store dedicato alla collezione LCDC, La Compagnia Di Caterina, all’interno di Printemps Haussmann a Parigi, uno dei templi più prestigiosi dell’alta moda francese.

Situato nel reparto Profumi e Home Fragrances, al primo piano del department store al 64 di Bulevard Haussmann, il temporary shop fino al 3 gennaio 2022 offrirà ai clienti francesi la possibilità di scoprire e toccare con mano la prima collezione home fragrance di Ginori 1735, composta da candele profumate sviluppate in varie dimensioni e colori, bruciatori d'incenso, e diffusori ambiente, sintesi della tradizione figurativa del brand, in una visione contemporanea interpretata da Luca Nichetto.

L’Amazzone, L’Amante, La Dama, Il Letterato, Il Seguace, Il Favorito, Il Frate e L’Addetto al Fuoco compiono, così, quel viaggio da Firenze a Parigi che fecero i protagonisti della corte della regina Caterina de’ Medici, in un percorso sensoriale e simbolico, tra luoghi e tradizioni, in grado di unire le due città. Le profumazioni di LCDC sono, infatti, sviluppate da Jean Niel, la più antica azienda di profumi francese fondata nel 1779 e sono studiate per essere uniche e senza tempo, rievocando racconti, restituendo sensazioni e diffondendo aromi in modo naturale e permanente. I singoli pezzi, inoltre, sono completi di refill che possono essere sostituiti e mixati una volta esaurita la fragranza, ricominciando ininterrottamente il proprio ciclo di vita.

In LCDC Luca Nichetto si ispira alle maschere della Lucha Libre, alle illustrazioni di Jean-Paul Goude e al graffitismo, con un design che mescola il classicismo delle statue ancestrali a linee rigorose, in cui i volti e le sculture assumono una dimensione iconica e misteriosa. Una fusione di simboli grafici dal sapore alchemico e di colori che richiamano gli ingredienti utilizzati per creare le fragranze: Orange Renaissance, un tributo al rinascimento con una essenza capace di sedurre e bruciare d’amore, Black Stone, il profumo del mistero e della scoperta capace di tenere vivo il fuoco in ognuno di noi, Purple Hill, la memoria olfattiva delle colline toscane ricoperte di fioritura estiva che colpisce, persiste e persuade.

Il pop-up store rappresenta il primo passo di una collaborazione più ampia che si pone l’obiettivo di unire le forze tra una delle realtà più note ed apprezzate nel panorama retail francese e uno dei marchi più iconici del made in Italy, puntando ad un’estensione dei prodotti Ginori 1735 offerti dal department store e all’allargamento della vendita delle collezioni della maison fiorentina ad altri punti vendita Printemps Haussmann in Francia.

Un impegno ambizioso quello della maison di Kering che spinge così sul retail e sulla strategia di sviluppo internazionale del marchio in maniera ottimistica e determinata, in vista anche del Natale.