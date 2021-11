Mattarella: "Sui migranti Ue e Africa devono fare di più"

ROMA - "L'Europa e l'Africa sono chiamate a fare di più, nel segno di una collaborazione aperta, efficace, sincera, dove le posizioni sono talvolta distanti, ma sempre rispettose e costruttive". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quotidiano algerino Liberté, parlando del dossier migranti nel giorno del suo arrivo ad Algeri."Come italiano e come europeo, considero il Mediterraneo come una componente che ha definito l'identità del mio Paese e dell'Europa intera. Essere oggi in Algeria, un Paese mediterraneo e africano, è un simbolo della nostra comune identità e dei nostri valori condivisi", ha aggiunto Mattarella.