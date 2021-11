Natale a Bari: mercatino in piazza Liberta - corso Vittorio Emanuele

BARI - “Aspettando il Natale”, un evento proposto dall'Associazione SMD Eventi e patrocinata del Municipio 1: una "mostra" di stand sarà presente in Piazza Libertà, il tutto rispettando le normative anti contagio COVID-19.Fra addobbi natalizi e articoli da regalo, avermo un primo assaggio del Natale 2021. Sono ventisette gli artigiani pugliesi che si alterneranno negli stand presenti in piazza, allestiti a tema natalizio.“Aspettando il Natale” resterà in piazza Libertà fino a domenica 5 dicembre per poi cedere il passo alle iniziative del comune di Bari e del Municipio 1.Vi invito a visitarlo senza dimenticate di mettere in pratica le norme anti assembramento che abbiamo imparato in questi anni.