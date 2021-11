Natale è già arrivato su Amazon Music con nuove canzoni esclusive e cover natalizie

MILANO - Amazon Music ha annunciato oggi la sua più grande programmazione per la stagione natalizia, con nuovissimi ed esclusivi brani di Natale da artisti di tutto il mondo, inclusa la cover di Camila Cabello di "I'll Be Home for Christmas".

Inoltre, sono ora disponibili per lo streaming ancora pi brani Amazon Original, inclusa una nuova canzone originale di Dan + Shay,"Pick Out a Christmas Tree", una versione reinventata di "Purple Snowflakes" di Marvin Gaye eseguita da Leon Bridges, una nuova canzone originale di Sech, "Carta Navide񡼯i>", e la versione di Summer Walker di "I Want to Come Home for Christmas" di Marvin Gaye in arrivo il 12 novembre.

In uscita oggi anche la cover di Norah Jones di "The Christmas Waltz", la versione moderna di "Jingle Bell Rock" di Alessia Cara, una bellissima performance di "I've Got My Love To Keep Me Warm" di Dean Martin by She & Him, la nuova versione di Chris Tomlin della sua canzone "Emmanuel God With Us" featuring Anne Wilson e una canzone completamente nuova di NEEDTOBREATHE, Switchfoot e JUDAH.,"Hometown Christmas".