(Foto Ufficio Stampa Rai)

LUCCA - La fiaba più famosa di tutti i tempi diventa una serie animata in 26 episodi: si chiama “Pinocchio and Friends” il nuovo cartone creato da Iginio Straffi, presentato all’interno di Lucca Comics & Games di quest’anno e in contemporanea a Los Angeles nell'ambito di Ittv Festival della televisione italiana.

Una produzione firmata Rainbow, realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi, in onda dal 29 novembre in prima visione assoluta su Rai Yoyo e, dal 2022, lanciata sul mercato internazionale.